На пожаре в Осиповичском районе очевидцы спасли пенсионера

Новости Беларуси. Днём 13 марта произошёл пожар в деревне Малая Горожа Осиповичского района.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в горевшем доме находился 71-летний пенсионер. Ещё до прибытия спасателей мужчину вывели на улицу очевидцы инцидента.

Пострадавший госпитализирован с диагнозом «ингаляционный ожог 1-2-ой степени верхних дыхательных путей, отравление угарным газом».

Огнём повреждены квадратный метр пола и постельные принадлежности, закопчены стены и имущество в доме. Выясняется причина загорания.

Весной 2019 года под Кобрином горела церковь XVIII века.