В Рогачевском районе водолазы нашли тело пенсионера

Новости Беларуси. Два человека за прошедшие сутки погибли, провалившись под лед. В Рогачевском районе вблизи поселка Белицк водолазы обнаружили тело рыбака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибшим оказался пенсионер.

К слову, в целях безопасности с 22 декабря в Беларуси действует запрет выхода на лед. С начала зимы в водоемах страны уже погибли 9 человек.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:

Очень важно выбрать правильный лёд и понимать, на какую толщину льда можно выходить. Более-менее безопасная толщина льда считается около 20 сантиметров, однако определить её сложно на вид. Индикатором безопасного льда будет выступать цвет: зелёный или голубовато-зелёный. Если же мы видим серый и буро-серый цвет льда, то ни в коем случае не стоит на него наступать. Уже имеется опасность того, что лёд будет непрочным и велик риск последствий.