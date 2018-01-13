В Мозырском районе утонул 13-летний мальчик

Новости Беларуси. Еще один инцидент произошел в Мозырском районе. В одном из водоемов утонул 13-летний подросток – ученик местной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстоятельства происшествий устанавливают эксперты. К слову, в целях безопасности с 22 декабря в Беларуси действует запрет выхода на лед. С начала зимы в водоемах страны уже погибли 9 человек.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:

Самое важное правило – отсутствие паники. Важно не паниковать и работать максимально быстро. Человеку достаточно 15 минут находиться, чтобы получить серьёзные обморожения. Нужно отойти на безопасное расстояние, попытаться найти какой-то предмет, с помощью которого можно достать человека. Это может быть палка или верёвка. На рыбалку необходимо брать с собой спасательный набор: верёвка, спасательный жилет, какие-то крючки.