У Багамских островов потерпело крушение судно с мигрантами из Гаити. Погибли около 30 человек

Новости Гаити. Лодка налетела на риф и перевернулась. В результате погибли около 30 человек. Спасательная операция продолжается до сих пор. На момент ЧП на судне находилось до 150 нелегалов. Многие из них были сильно истощены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели отмечают, что судно находилось в море уже девять дней, а члены экипажа испытывали нехватку воды и еды. Куда направлялись мигранты - на Багамы или в США - пока неизвестно.

К слову, Гаити – одна из самых бедных стран в мире. Островное государство до сих пор не может справиться с последствиями сильного землетрясения, произошедшего в 2010 году.