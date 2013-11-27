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У Багамских островов потерпело крушение судно с мигрантами из Гаити. Погибли около 30 человек

27 ноября 2013 09:06
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Новости Гаити. Лодка налетела на риф и перевернулась. В результате погибли около 30 человек. Спасательная операция продолжается до сих пор. На момент ЧП на судне находилось до 150 нелегалов. Многие из них были сильно истощены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели отмечают, что судно находилось в море уже девять дней, а члены экипажа испытывали нехватку воды и еды.  Куда направлялись мигранты -  на Багамы или в  США -  пока неизвестно.

К слову, Гаити – одна из самых бедных стран в мире. Островное государство  до сих пор не может справиться с последствиями сильного землетрясения, произошедшего в 2010 году.

# происшествия # Кораблекрушения

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