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ЧП на территории предприятия в Бресте. По вине пьяного водителя погиб 30-летний мужчина

27 ноября 2013 09:36
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Новости Беларуси. Несчастный случай произошёл при разгрузке товара на территории предприятия.

Пьяный водитель сел за руль и при движении грузовика задним ходом совершил наезд на 30-летнего мужчину, заместителя заведующего приёмным отделом предприятия. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.  

В крови водителя обнаружено 2,6 промилле алкоголя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК. Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ещё одна трагедия произошла на прошлой неделе на частном производстве в Мозыре. Молодого человека завалило четырьмя тоннами стекла. Рабочие частного предприятия по производству стеклопакетов разгружали грузовик. Ослабили крепления. В тот злополучный момент и начали падать огромные контейнеры (смотрите видео).

# происшествия # Несчастный случай

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