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В римском метро белоруску, застрявшую в дверях поезда, протащило по тоннелю до следующей станции

14 июля 2017 10:31
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Новости Беларуси. Белоруска пострадала в римском метро. Женщина застряла в дверях поезда, внутри вагона оказалась ее рука. ЧП произошло на пересадочной станции «Термини», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В римском метро белоруску, застрявшую в дверях поезда, протащило по тоннелю до следующей станции-1

Аварийная тормозная система, которая обычно действует в таких случаях, не сработала. Женщину протащило по тоннелю до следующей станции. Пострадавшая госпитализирована с множественными переломами. Медики сообщили, что угрозы для ее жизни нет.

# происшествия # Несчастный случай

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