Прямой эфир

В Минске 21-летняя девушка за рулём мотоцикла врезалась в легковой автомобиль

13 июля 2017 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Девушка-мотоциклист пострадала в аварии на проспекте Победителей. В утренний час на перекрестке с улицей Академическая ее байк врезался в легковой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 21-летняя девушка за рулём мотоцикла врезалась в легковой автомобиль -1

За рулём машины, кстати, также находилась женщина. Она не пострадала.

21-летняя девушка-мотоциклист с переломами в больнице.

В Минске 21-летняя девушка за рулём мотоцикла врезалась в легковой автомобиль -4

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Никого никогда не кусала: домашние собаки в Могилёве покусали сотрудниц рассчётно-кассового центра
13 июля 2017 17:29

Никого никогда не кусала: домашние собаки в Могилёве покусали сотрудниц рассчётно-кассового центра

Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше
13 июля 2017 17:25

Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше

«Сегодня был просто ливень»: очевидцы непогоды в Бресте 13 июля
13 июля 2017 14:14

«Сегодня был просто ливень»: очевидцы непогоды в Бресте 13 июля