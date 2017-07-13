В Минске 21-летняя девушка за рулём мотоцикла врезалась в легковой автомобиль

Новости Беларуси. Девушка-мотоциклист пострадала в аварии на проспекте Победителей. В утренний час на перекрестке с улицей Академическая ее байк врезался в легковой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Девушка-мотоциклист пострадала в аварии на проспекте Победителей. В утренний час на перекрестке с улицей Академическая ее байк врезался в легковой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
За рулём машины, кстати, также находилась женщина. Она не пострадала.
21-летняя девушка-мотоциклист с переломами в больнице.