Никого никогда не кусала: домашние собаки в Могилёве покусали сотрудниц рассчётно-кассового центра

Новости Беларуси. Нашумевшая история в Могилёве. Животные покусали двух сотрудниц расчетно-кассового центра, которые разносили в частном секторе извещения на оплату коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как утверждают пострадавшие, на них нападали домашние собаки. Теперь женщины делают прививки от бешенства, а хозяева псов заплатят штраф.

Ольга Барсукова обслуживает более двухсот частных домов. Почти в каждом собака. С дворнягой по кличке Джек подружиться не удалось.

В момент визита пес буквально сорвался с привязи. Ольга Барсукова, специалист расчётно-кассового центра №1 Могилёва:

Собачка укусила меня в правую коленку. Сейчас я делаю уколы от бешенства. Хозяйки собаки в тот момент дома не было. А такого поведения от своего питомца не ожидала. Ольга Койдо, хозяйка дома, житель Могилёва:

Я не знаю, она первый раз. Никого, никогда не кусала. Собака вообще спокойная очень. Сейчас, когда укусила человека, вы ее привязали лучше? Привязали лучше, да.

Отбиться от разъяренной собаки Ольге тогда помог муж. А теперь у нее официальный телохранитель. На предприятии решили, что ходить по частному сектору безопаснее вдвоем и обязательно со средством защиты – вот таким отпугивателем собак.

Дмитрий Сладиков, инженер по охране труда Могилёвского центра городских информационных систем:

Штука относительно эффективная, собак успокаивает. Можно попробовать. Видно, да? Вызывает панику у собак, во всяком случае это ее успокаивает.

В Могилевском частном секторе случаев нападений собак на людей стало больше. Только в этом году уже три десятка. И в абсолютном большинстве это домашние псы.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Работники РКЦ уже знают, где может таиться опасность. Основные приметы – обветшалый, низкий забор, из-за которого доносится агрессивный лай. Или как здесь – с лазом внизу. Сорвавшись с привязи, собака легко может оказаться на улице. Анна Володькина, житель частного сектора Могилёва:

Шла па переулку. На меня напали три собаки, огромные, большущие. Они хватали за ноги, но у меня палка была, оборонялась, сколько сил было, кричала, как резанная. Это местные собаки, не бродяги, все они нормальные собаки.

Пока Ольга Барсукова совмещает работу с курсом лечения в поликлинике, ее руководство уже обратилось в милицию.

Екатерина Сорока, заведующий сектором Могилёвского центра городских информационных систем:

Все это будет представлено в суд с сопроводительными документами. Думаю, что будет возбуждено какое-то дело, для возмещения ущерба нашему специалисту.

Сергей Мироненко, старший инспектор по особым поручениям УВД Могилёвского облисполкома:

Предусмотрена административная ответственность от 1 до 30 базовых величин.