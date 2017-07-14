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Смертельное ДТП в Минске: ночью вне пешеходного перехода мужчина попал под колеса машины

14 июля 2017 07:23
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Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло этой ночью в Минске. На проспекте Независимости в районе Национальной библиотеки пешеход попал под колеса автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертельное ДТП в Минске: ночью вне пешеходного перехода мужчина попал под колеса машины-1

Смертельное ДТП в Минске: ночью вне пешеходного перехода мужчина попал под колеса машины-3

Смертельное ДТП в Минске: ночью вне пешеходного перехода мужчина попал под колеса машины-5

Смертельное ДТП в Минске: ночью вне пешеходного перехода мужчина попал под колеса машины-7

Мужчина переходил дорогу, игнорируя правила, в неустановленном месте. Водитель пытался избежать наезда. Его машина в результате оказалась на встречной полосе, однако все завершилось трагически. От полученных травм пешеход скончался на месте.

# происшествия # Авария в Минске

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