Смертельное ДТП в Минске: ночью вне пешеходного перехода мужчина попал под колеса машины

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло этой ночью в Минске. На проспекте Независимости в районе Национальной библиотеки пешеход попал под колеса автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло этой ночью в Минске. На проспекте Независимости в районе Национальной библиотеки пешеход попал под колеса автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина переходил дорогу, игнорируя правила, в неустановленном месте. Водитель пытался избежать наезда. Его машина в результате оказалась на встречной полосе, однако все завершилось трагически. От полученных травм пешеход скончался на месте.