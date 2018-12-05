В результате столкновения Lexus и Volvo пострадали 8-летняя и 13-летняя девочки

Новости Беларуси. Утром 4 декабря в Бресте в результате аварии пострадали два ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний брестчанин ехал на Lexus по улице Октябрьской Революции в сторону улицы Волгоградской. Приближаясь к стоявшему в попутном направлении Volvo под управлением 36-летней женщины, Lexus не успел затормозить и врезался.