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В результате столкновения Lexus и Volvo пострадали 8-летняя и 13-летняя девочки

05 декабря 2018 13:34
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Новости Беларуси. Утром 4 декабря в Бресте в результате аварии пострадали два ребёнка.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний брестчанин ехал на Lexus по улице Октябрьской Революции в сторону улицы Волгоградской. Приближаясь к стоявшему в попутном направлении Volvo под управлением 36-летней женщины, Lexus не успел затормозить и врезался.  

В результате столкновения Lexus и Volvo пострадали 8-летняя и 13-летняя девочки-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Травмы получили пассажиры Volvo: 8-летняя и 13-летняя девочки. Обе доставлены в медучреждение.  

Ведётся проверка. Отмечается, что водитель Lexus 54 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.  

В результате столкновения Lexus и Volvo пострадали 8-летняя и 13-летняя девочки-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Осенью 2018 года в Минске столкнулись легковушка и микроавтобус. 

Оба автомобиля легли на бок – здесь подробности.  

# Авария в Бресте # происшествия

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