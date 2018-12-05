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В Воложинском районе рейсовый автобус насмерть сбил женщину

05 декабря 2018 08:48
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Новости Беларуси. В Воложинском районе автобус насмерть сбил пешехода.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла ночью пятого декабря. За рулем рейсового автобуса Вильнюс – Киев находился 58-летний гражданин Украины. На неосвещенном участке дороги водитель сбил 35-летнюю женщину. Она скончалась на месте ДТП.

Автобус ехал из столицы Литвы в направлении Минска. Водитель был пристегнут и трезв. Второй водитель в момент аварии отдыхал.

Погибшая женщина не была обозначена световозвращающими элементами. 

Как отметили в УГАИ УВД Минского облисполкома, одной из основных причин ДТП с пешеходами является игнорирование ими ПДД. Часто пешеходы создают аварийные ситуации, которые подвергают опасности водителей и пассажиров. 

В середине ноября 5-летний ребёнок попал под колёса школьного автобуса в Чашникском районе (читать далее).

# Авария в Минской области # происшествия

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