В Воложинском районе рейсовый автобус насмерть сбил женщину

Новости Беларуси. В Воложинском районе автобус насмерть сбил пешехода.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла ночью пятого декабря. За рулем рейсового автобуса Вильнюс – Киев находился 58-летний гражданин Украины. На неосвещенном участке дороги водитель сбил 35-летнюю женщину. Она скончалась на месте ДТП.

Автобус ехал из столицы Литвы в направлении Минска. Водитель был пристегнут и трезв. Второй водитель в момент аварии отдыхал.

Погибшая женщина не была обозначена световозвращающими элементами.

Как отметили в УГАИ УВД Минского облисполкома, одной из основных причин ДТП с пешеходами является игнорирование ими ПДД. Часто пешеходы создают аварийные ситуации, которые подвергают опасности водителей и пассажиров.