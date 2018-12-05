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На улице Московской в Минске столкнулись четыре автомобиля

05 декабря 2018 10:34
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Новости Беларуси. Устанавливают обстоятельства серьезного ДТП, произошедшего в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улице Московской столкнулись четыре автомобиля.

На улице Московской в Минске столкнулись четыре автомобиля-1

Сообщается, что есть пострадавшие. На место прибыли сотрудники ГАИ, работают несколько машин скорой помощи, пожарные.

По предварительной информации, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. Движение в районе аварии затруднено. Нарушен график общественного транспорта.

На улице Московской в Минске столкнулись четыре автомобиля-4

На улице Московской в Минске столкнулись четыре автомобиля-6

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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