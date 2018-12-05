На улице Московской в Минске столкнулись четыре автомобиля

Новости Беларуси. Устанавливают обстоятельства серьезного ДТП, произошедшего в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улице Московской столкнулись четыре автомобиля.

Сообщается, что есть пострадавшие. На место прибыли сотрудники ГАИ, работают несколько машин скорой помощи, пожарные.

По предварительной информации, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. Движение в районе аварии затруднено. Нарушен график общественного транспорта.