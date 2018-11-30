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В Минске после столкновения перевернулись два автомобиля

30 ноября 2018 19:37
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Новости Беларуси. В полдень на улице Домашевской лежащими на боку оказались сразу две машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске после столкновения перевернулись два автомобиля-1

По информации ГАИ, белый фургон двигался со стороны Харьковской и неожиданно для соседней легковушки начал поворачивать на Тимирязева. Здесь обошлось без пострадавших.

В Минске после столкновения перевернулись два автомобиля-4

На всех автомобилях была зимняя резина. И напомним, 1 декабря сотрудники ГАИ начнут штрафовать за езду на летних шинах.

В Минске после столкновения перевернулись два автомобиля-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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