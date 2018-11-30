В Минске после столкновения перевернулись два автомобиля

Новости Беларуси. В полдень на улице Домашевской лежащими на боку оказались сразу две машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В полдень на улице Домашевской лежащими на боку оказались сразу две машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По информации ГАИ, белый фургон двигался со стороны Харьковской и неожиданно для соседней легковушки начал поворачивать на Тимирязева. Здесь обошлось без пострадавших.
На всех автомобилях была зимняя резина. И напомним, 1 декабря сотрудники ГАИ начнут штрафовать за езду на летних шинах.