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Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения дома в Борисове

05 декабря 2018 10:59
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Новости Беларуси. Взрыв бытового газа мог стать причиной ЧП в Борисове. Выводы не окончательные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения дома в Борисове-1

Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения дома в Борисове-3

На месте продолжают работать следователи. Ведется опрос свидетелей произошедшего.

Напомним, вечером 4 декабря в городе взорвался частный дом. Строение практически полностью разрушено. В момент происшествия внутри находился хозяин. Мужчина получил термические ожоги. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии.

При взрыве дома в Борисове пострадал один человек

 

# Взрыв газа # происшествия # Фотофакт

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