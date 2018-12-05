Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения дома в Борисове

Новости Беларуси. Взрыв бытового газа мог стать причиной ЧП в Борисове. Выводы не окончательные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте продолжают работать следователи. Ведется опрос свидетелей произошедшего.

Напомним, вечером 4 декабря в городе взорвался частный дом. Строение практически полностью разрушено. В момент происшествия внутри находился хозяин. Мужчина получил термические ожоги. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии.

При взрыве дома в Борисове пострадал один человек