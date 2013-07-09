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В результате крушения поезда в Канаде около 100 тысяч л нефти могут попасть в одну из крупнейших рек в Северной Америке

09 июля 2013 06:13
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Новости канады. Канада на гране экологической катастрофы. Около 100 тысяч литров нефти могут попасть в реку святого Лаврентия – одну из крупнейших в Северной Америке. Задействованы все ресурсы для минимизации последствий аварии. Однако прогнозы специалистов неутешительны. Топливо уже попало в местные водостоки.

К сложной ситуации в Канаде привело крушение поезда, перевозившего сырую нефть. Он сошел с рельсов недалеко от Квебека и в результате загорелся. Несколько вагонов взорвались.

Жертвами аварии стали более 10 человек. Судьба 50 пассажиров до сих пор неизвестна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Экология # Железнодорожные катастрофы

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