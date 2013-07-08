В Крупском районе 5 человек пострадали от ожогов во время приготовления на костре алкогольного напитка

Новости Беларуси. Праздник купальской ночи был омрачен трагедией в поселке Бобр Крупского района. Пятеро человек пострадали от ожогов во время приготовления на костре так называемого крупника - алкогольного напитка из меда, спирта и специй.

Когда хозяин вылил в котел спирт, произошло возгорание его паров, и люди, которые находились рядом, получили ожоги.

Самой молодой девушке - 14 лет. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации. В районной больнице также находятся еще две женщины. Двое мужчин получили незначительные ожоги и вернулись домой.

Сейчас решается вопрос о переводе пострадавших в Республиканский ожоговый центр. Действиям хозяина дадут оценку правоохранители. По факту происшествия проверку проводит районный отдел Следственного комитета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.