Минчанин с балкона расстрелял из ружья соседа по подъезду

Новости Беларуси. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний мужчина застрелил своего соседа. Мотивы преступления ещё предстоит выяснить следствию.

Пьяный минчанин выстрелил из гладкоствольного ружья в 33-летнего соседа по подъезду, когда тот находился на улице. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следователями произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты необходимые предметы, имеющие доказательственное значение по данному уголовному делу, среди которых и орудия для совершение преступления. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, несколько дней назад стрельба средь бела дня сотрясла Гродно. Вечером 2 июля женщина вышла на улицу выбивать ковёр. В это время в неё выстрелил неизвестный. Пострадавшая обратилась в больницу. Медики констатировали пулевое ранение правого предплечья. Как сообщили в Следственном комитете, в совершении преступления подозревается 63-летний местный житель. У него изъят личный арсенал: пневматическая винтовка, оптический прицел и пули.

А 22 июня около 13:00 на остановке у станции метро «Партизанская» в Минске из проезжавшей мимо иномарки прозвучали выстрелы в сторону стоявших на остановке людей – несколько человек получили ранения. Причем одно из них – достаточно серьезное: пуля попала в голову девушке. Как выяснилось позже, стрелял 29-летний ранее судимый безработный (смотрите видео).