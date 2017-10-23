В Канаде сошли с рельсов 12 вагонов товарного поезда, груженых нефтью

Новости Канады. В канадской провинции Альберта 12 вагонов товарного поезда, перевозившего нефть, сошли с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителям города Эдмонтон было предписано эвакуироваться в связи с утечкой. Однако чуть позже специалисты позволили людям вернуться домой, поскольку разлив нефтепродуктов оказался не слишком масштабным и не представлял опасности.

Аварийно-спасательные службы уже приступили к ликвидации последствий аварии. Вероятнее всего, работы растянутся на несколько дней.