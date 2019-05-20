Новости Беларуси. 18 мая на реке Припять в Пинске утонул 30-летний мужчина, который хотел наловить раков.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский ОСВОД, трое мужчин отправились на реку отдыхать и выпивать. Один из них решил наловить раков и для этого нырял. В какой-то момент приятели заметили, что молодой человек пропал из виду.

Мужчины позвонили в милицию. В 22:15 о произошедшем правоохранители сообщили сотрудникам ОСВОД. Ночные поиски результата не дали, было решено продолжить утром. Примерно в 16:40 следующего дня тело пропавшего было обнаружено в 70 метрах ниже по течению от того места, где компания отдыхала.

Проводится проверка. Выясняются детали случившегося.

Весной 2019 года в Минском районе в водоёме утонул 15-летний подросток.