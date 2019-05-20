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На реке Припять в Пинске утонул 30-летний мужчина

20 мая 2019 13:13
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Новости Беларуси. 18 мая на реке Припять в Пинске утонул 30-летний мужчина, который хотел наловить раков.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский ОСВОД, трое мужчин отправились на реку отдыхать и выпивать. Один из них решил наловить раков и для этого нырял. В какой-то момент приятели заметили, что молодой человек пропал из виду.  

Мужчины позвонили в милицию. В 22:15 о произошедшем правоохранители сообщили сотрудникам ОСВОД. Ночные поиски результата не дали, было решено продолжить утром. Примерно в 16:40 следующего дня тело пропавшего было обнаружено в 70 метрах ниже по течению от того места, где компания отдыхала.  

Проводится проверка. Выясняются детали случившегося.  

Весной 2019 года в Минском районе в водоёме утонул 15-летний подросток.  

Юношу пытался спасти его 17-летний друг, но у него не получилось (подробности здесь).  

# Утопления # происшествия

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