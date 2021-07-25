В Речицком районе спасатели помогли зажатому в машине водителю Renault

Новости Беларуси. 25 июля около половины четвёртого ночи в Речицком районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился в четырёх километрах от деревни Первомайск на трассе Н-4162. В Renault Laguna зажало водителя.