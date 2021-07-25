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В Речицком районе спасатели помогли зажатому в машине водителю Renault

25 июля 2021 08:26
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Новости Беларуси. 25 июля около половины четвёртого ночи в Речицком районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. 

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился в четырёх километрах от деревни Первомайск на трассе Н-4162. В Renault Laguna зажало водителя. 

В Речицком районе спасатели помогли зажатому в машине водителю Renault-1

Фото: МЧС Беларуси 

Прибывшие спасатели с использованием гидравлического инструмента отогнули крышу машины, а также перекусили передние стойки транспортного средства. 

В Речицком районе спасатели помогли зажатому в машине водителю Renault-4

Фото: МЧС Беларуси 

После этого сотрудники МЧС наложили воротник шанца пострадавшему, извлекли его и передали медикам. Водитель был госпитализирован. 

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# Авария в Гомельской области # происшествия # Фотофакт

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