В Минской области из-за столкновения легковушки и велосипеда пострадал подросток

Новости Беларуси. В аварии в Слуцком районе пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ДТП произошло в деревне Замостье.
Новости Беларуси. В аварии в Слуцком районе пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ДТП произошло в деревне Замостье.
29-летняя местная жительница, управляя легковушкой, двигалась в направлении деревни Покрашево. Неожиданно перед автомобилем появился велосипедист. Женщина не смогла избежать наезда. 16-летний подросток с серьезными травмами госпитализирован. Возможно, в момент аварии парень был в наушниках.
И еще одна авария с двухколесным транспортом. Мотоциклист перевернулся на обочине дороги в Червенском районе. Происшествие случилось возле деревни Клинок. 25-летний водитель двигался со стороны деревни Войнилово в направлении Смиловичей, не справился с управлением, вылетел на обочину и перевернулся. С травмами он доставлен в больницу. Известно, что он был пьян.