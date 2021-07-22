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В Минской области из-за столкновения легковушки и велосипеда пострадал подросток

22 июля 2021 14:07
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Новости Беларуси. В аварии в Слуцком районе пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ДТП произошло в деревне Замостье.

В Минской области из-за столкновения легковушки и велосипеда пострадал подросток-1

29-летняя местная жительница, управляя легковушкой, двигалась в направлении деревни Покрашево. Неожиданно перед автомобилем появился велосипедист. Женщина не смогла избежать наезда. 16-летний подросток с серьезными травмами госпитализирован. Возможно, в момент аварии парень был в наушниках.

В Минской области из-за столкновения легковушки и велосипеда пострадал подросток-4

И еще одна авария с двухколесным транспортом. Мотоциклист перевернулся на обочине дороги в Червенском районе. Происшествие случилось возле деревни Клинок. 25-летний водитель двигался со стороны деревни Войнилово в направлении Смиловичей, не справился с управлением, вылетел на обочину и перевернулся. С травмами он доставлен в больницу. Известно, что он был пьян.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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