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В Речицком районе при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

08 июня 2020 14:13
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Новости Беларуси. 8 июня около часа дня в Речицком районе случилось смертельное ДТП.

Как сообщает Следственный комитет, 22-летний житель Речицы за рулём Rover двигался по трассе Р82. В какой-то момент иномарка пошла на обгон и выехала на встречную полосу. В этот момент во встречном направлении двигался грузовик «МАЗ», произошло столкновение.

В Речицком районе при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки -1

Фото: Следственный комитет 

Водитель Rover погиб на месте. Обстоятельства аварии выясняются. К месту ДТП была направлена СОГ.

Если у вы стали очевидцем ДТП, а также если у вас есть записи видеорегистратора с места аварии, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 681-46-94, 8 (02340) 5-49-08.

В прошлом месяце в Минском районе столкнулись Toyota с прицепом и Renault.

В аварии погибла пассажирка – подробности здесь.

# Авария в Гомельской области # происшествия

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