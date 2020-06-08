В Речицком районе при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

Как сообщает Следственный комитет, 22-летний житель Речицы за рулём Rover двигался по трассе Р82. В какой-то момент иномарка пошла на обгон и выехала на встречную полосу. В этот момент во встречном направлении двигался грузовик «МАЗ», произошло столкновение.

Водитель Rover погиб на месте. Обстоятельства аварии выясняются. К месту ДТП была направлена СОГ.

Если у вы стали очевидцем ДТП, а также если у вас есть записи видеорегистратора с места аварии, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 681-46-94, 8 (02340) 5-49-08.

В прошлом месяце в Минском районе столкнулись Toyota с прицепом и Renault.