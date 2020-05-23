В Минском районе столкнулись две легковушки. Погиб один человек, двое пострадали

Новости Беларуси. Один человек погиб и двое пострадали 23 мая в аварии в Минском районе. Момент ДТП попал на видео регистратора, проезжавшей рядом машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

44-летний водитель, управляя Toyota с прицепом, выехал на соседнюю полосу. Двигавшийся в попутном направлении Renault не смог уйти от столкновения. От удара обе машины съехали в кювет.