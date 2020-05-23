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В Минском районе столкнулись две легковушки. Погиб один человек, двое пострадали

23 мая 2020 16:41
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Новости Беларуси. Один человек погиб и двое пострадали 23 мая в аварии в Минском районе. Момент ДТП попал на видео регистратора, проезжавшей рядом машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском районе столкнулись две легковушки. Погиб один человек, двое пострадали-1

44-летний водитель, управляя Toyota с прицепом, выехал на соседнюю полосу. Двигавшийся в попутном направлении Renault не смог уйти от столкновения. От удара обе машины съехали в кювет.

В Минском районе столкнулись две легковушки. Погиб один человек, двое пострадали-4

В результате аварии 71-летнюю пассажирку Renault выбросило из салона. Позже она скончалась. Водитель и его жена доставлены в больницу с легкими телесными повреждениями.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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