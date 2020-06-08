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В Чаусском районе водителя Ford в результате аварии выбросило через багажник

08 июня 2020 06:48
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Новости Беларуси. 7 июня примерно в полтретьего дня возле деревни Благовичи Чаусского района перевернулся автомобиль.

Как сообщает МВД Беларуси, 33-летний водитель Ford Mondeo при совершении обгона не справился с управлением и съехал в кювет. Иномарка перевернулась, мужчину выбросило из автомобиля через багажник.

Пострадавший доставлен в больницу. Отмечается, что водитель не был пристёгнут ремнями безопасности.

Неделей ранее в Солигорске BMW наехал на бордюрный камень и перевернулся.

Водитель получил смертельные травмы – подробнее здесь

# Авария в Могилевской области # происшествия

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