20-летний мотоциклист врезался в фуру в Бобруйском районе

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 20-летний житель Калинковичей двигался на мотоцикле Honda VT700C по трассе Р31. На 15 км трассы мотоциклист врезался в фуру MAN, которая разворачивалась на кольцевой развязке.

В результате столкновения водитель Honda получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию. Через несколько часов пациент скончался.

Отмечается, у молодого человека не было водительских прав. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Весной 2020 года в Могилёвском районе мотоциклист врезался в Volkswagen.