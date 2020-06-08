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20-летний мотоциклист врезался в фуру в Бобруйском районе

08 июня 2020 11:04
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Новости Беларуси. 5 июня около 15:45 произошла авария возле деревни Брожка Бобруйского района.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 20-летний житель Калинковичей двигался на мотоцикле Honda VT700C по трассе Р31. На 15 км трассы мотоциклист врезался в фуру MAN, которая разворачивалась на кольцевой развязке.

20-летний мотоциклист врезался в фуру в Бобруйском районе-1

Фото: УВД Могилёвского облисполкома 

В результате столкновения водитель Honda получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию. Через несколько часов пациент скончался.

Отмечается, у молодого человека не было водительских прав. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Весной 2020 года в Могилёвском районе мотоциклист врезался в Volkswagen.

От удара водитель мотоцикла погиб на месте – подробнее здесь

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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