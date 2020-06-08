20-летний мотоциклист врезался в фуру в Бобруйском районе

Новости Беларуси. 5 июня около 15:45 произошла авария возле деревни Брожка Бобруйского района.
Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 20-летний житель Калинковичей двигался на мотоцикле Honda VT700C по трассе Р31. На 15 км трассы мотоциклист врезался в фуру MAN, которая разворачивалась на кольцевой развязке.
Фото: УВД Могилёвского облисполкома
В результате столкновения водитель Honda получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию. Через несколько часов пациент скончался.
Отмечается, у молодого человека не было водительских прав. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Весной 2020 года в Могилёвском районе мотоциклист врезался в Volkswagen.
От удара водитель мотоцикла погиб на месте – подробнее здесь.