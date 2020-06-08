Под Житковичами трое мужчин сожгли охотничьи вышки

Новости Беларуси. В Житковичском районе трое мужчин подозреваются в преступлениях насильственного характера. Как сообщает МВД Беларуси, в середине мая в лесу Житковичского района начальник местного охотхозяйства обратил внимание на трёх граждан. Мужчина попросил незнакомцев предоставить свои документы, разрешающие охоту, а также заинтересовался их машиной, в которой могла перевозиться добыча, полученная путём незаконной охоты. Подозреваемые ответили отказом, а также начали угрожать собеседнику расправой. Когда мужчина сел в свой автомобиль и собрался уехать, фигуранты встали перед машиной. Тогда начальник охотхозяйства вызвал милицию, после чего мужчины скрылись.

Фото: МВД Беларуси

Вскоре личности подозреваемых были установлены. Фигурантами являются местный житель, минчанин и житель Минской области, им от 27 до 32 лет. Граждане были задержаны, возбуждены уголовные дела за хулиганство, насилие и угрозу насилия в отношении должностных лиц. У задержанных изъяты прибор ночного видения, оптический прицел и незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье. До задержания мужчины сожгли несколько охотничьих вышек. Подозреваемые не раз привлекались к административной ответственности за мелкое хулиганство, незаконное хранение охотничьего ружья и патронов к нему, мелкое хищение рыбы из пруда хозяйства, а также за неповиновение законному требованию правоохранителей. Один из задержанный дважды был судим, в том числе за браконьерство.

Фото: МВД Беларуси