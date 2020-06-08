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Под Житковичами трое мужчин сожгли охотничьи вышки

08 июня 2020 08:35
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Новости Беларуси. В Житковичском районе трое мужчин подозреваются в преступлениях насильственного характера.

Как сообщает МВД Беларуси, в середине мая в лесу Житковичского района начальник местного охотхозяйства обратил внимание на трёх граждан. Мужчина попросил незнакомцев предоставить свои документы, разрешающие охоту, а также заинтересовался их машиной, в которой могла перевозиться добыча, полученная путём незаконной охоты.

Подозреваемые ответили отказом, а также начали угрожать собеседнику расправой. Когда мужчина сел в свой автомобиль и собрался уехать, фигуранты встали перед машиной. Тогда начальник охотхозяйства вызвал милицию, после чего мужчины скрылись.

Под Житковичами трое мужчин сожгли охотничьи вышки -1

Фото: МВД Беларуси 

Вскоре личности подозреваемых были установлены. Фигурантами являются местный житель, минчанин и житель Минской области, им от 27 до 32 лет. Граждане были задержаны, возбуждены уголовные дела за хулиганство, насилие и угрозу насилия в отношении должностных лиц.

У задержанных изъяты прибор ночного видения, оптический прицел и незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье. До задержания мужчины сожгли несколько охотничьих вышек. 

Подозреваемые не раз привлекались к административной ответственности за мелкое хулиганство, незаконное хранение охотничьего ружья и патронов к нему, мелкое хищение рыбы из пруда хозяйства, а также за неповиновение законному требованию правоохранителей. Один из задержанный дважды был судим, в том числе за браконьерство.

Под Житковичами трое мужчин сожгли охотничьи вышки -4

Фото: МВД Беларуси 

Отмечается, что в ходе расследования была установлена причастность подозреваемых к другим преступлениям. В 2016 году двое фигурантов незаконно ловили рыбу, а когда они были обнаружены – мужчины избили одного из охранников. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности задержанных.

На прошлой неделе в Гродно местный житель стрелял в лифтёров из страйкбольного оружия. 

После этого мужчина заперся в своей комнате – подробнее здесь

# Хулиганство # происшествия

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