В Свислочи обнаружили спортивную сумку с человеческими останками

Новости Беларуси. В Минске в реке нашли сумку с человеческими останками.
По информации МВД, происшествие случилось второго января. В милицию обратились сотрудники коммунальной службы. Они проводили очистные работы в Свислочи и достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители предпринимают все возможные меры для установления всех обстоятельств случившегося и лиц, которые могли совершить преступление.
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