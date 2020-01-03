В Свислочи обнаружили спортивную сумку с человеческими останками

Новости Беларуси. В Минске в реке нашли сумку с человеческими останками.

По информации МВД, происшествие случилось второго января. В милицию обратились сотрудники коммунальной службы. Они проводили очистные работы в Свислочи и достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека.