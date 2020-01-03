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В Свислочи обнаружили спортивную сумку с человеческими останками

03 января 2020 07:12
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Новости Беларуси. В Минске в реке нашли сумку с человеческими останками.   

По информации МВД, происшествие случилось второго января. В милицию обратились сотрудники коммунальной службы. Они проводили очистные работы в Свислочи и достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека.   

В Свислочи обнаружили спортивную сумку с человеческими останками-1

Фото: МВД  

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома.  

Правоохранители предпринимают все возможные меры для установления всех обстоятельств случившегося и лиц, которые могли совершить преступление.  

Летом прошлого года в Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашел скелет человека – здесь подробнее.  

# Перезахоронение останков # происшествия

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