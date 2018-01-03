В Речице в городском парке нашли бутылку с ртутью

Новости Беларуси. Утром 2 января в речицком Парке Победы нашли бутылку с ртутью.
По информации МЧС, в указанное место прибыло подразделение службы химической и радиационной защиты, которые и разыскали герметично запечатанную пластиковую ёмкость с ртутью.
Бутылку нашла уборщица. Утечка ядовитого металла не произошла, поэтому операцию по нейтрализации последствий проводить не пришлось.
Находку изъяли для утилизации. Общая масса металла составила
Весной 2016 года в Могилёве во время ремонта в квартире нашли ртуть в большом количестве.
В помещении проживала молодая семья с маленьким ребёнком – здесь подробнее.