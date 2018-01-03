В Речице в городском парке нашли бутылку с ртутью

Новости Беларуси. Утром 2 января в речицком Парке Победы нашли бутылку с ртутью.

По информации МЧС, в указанное место прибыло подразделение службы химической и радиационной защиты, которые и разыскали герметично запечатанную пластиковую ёмкость с ртутью.

Бутылку нашла уборщица. Утечка ядовитого металла не произошла, поэтому операцию по нейтрализации последствий проводить не пришлось.

Находку изъяли для утилизации. Общая масса металла составила 3,3 кг . Подобное случилось не впервые. Несколько недель назад в этом же парке тоже была найдена ртуть.

Весной 2016 года в Могилёве во время ремонта в квартире нашли ртуть в большом количестве.