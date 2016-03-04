Жители Могилёва во время ремонта в квартире обнаружили ртуть в опасном объеме

Новости Беларуси. В Могилеве жители нескольких квартир много лет жили бок о бок с ядовитым металлом. Это выяснилось только сейчас, когда ртуть обнаружили во время ремонта. Определить, как такое опасное соседство повлияло на здоровье людей, сложно, но жалобы на самочувствие от жильцов есть. В ситуации попытался разобраться корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Ртуть была найдена вот в этой квартире. Здесь проживает молодая семья с маленьким ребенком. Сейчас они на время уехали к родственникам. Однако не у всех их соседей есть такая возможность. В этом подъезде в основном проживают пенсионеры.

В квартире у Аллы Месежниковой (соседка сверху) теперь чуть ли не постоянно открыты форточки. Когда узнала о найденной ртути, убрала ковры и каждый день делает влажную уборку. Так советовали в МЧС. Однако в ее квартире все еще фонит. Опасные пары по-прежнему превышают предельно допустимую концентрацию.

Алла Месежникова, житель Могилева:

Было очень плохо. Рвало. Но это было не пищевое отравление, я не знаю, что это было за состояние. Вызывала «скорую». У нас и соседи по площадке… Одна перенесла онкологию, вторая постоянно себя чувствует плохо. И вот именно дома хуже.

Пенсионерка хотела бы узнать, успели ли навредить ее здоровью пары ртути. Однако такое обследование можно провести лишь в Госкомитете судебных экспертиз. А за анализ придется выложить более 2 миллионов рублей. Накладно.

Ртуть обнаружили во время замены вот этого окна, прямо под подоконником. 40 граммов – это как содержимое полусотни обычных градусников.

Вадим Врублевский, помощник начальника Могилевского областного управления МЧС:

Там, где производился ремонт, зафиксировано было превышение нормы в 6-7 раз. В соседней квартире в 3 раза.

Этому дому уже более ста лет. Время последнего капремонта – середина 80-ых. Тогда здесь меняли и окна. Ответ на вопрос, как сюда могла попасть ртуть, сейчас ищет милиция. Правоохранители рассматривают две версии. Первая – недосмотрели строители: ртуть вполне могла попасть в дом с мусором. Версия номер два – чей-то злой умысел.

Юрий Колотилкин, заместитель начальника Ленинского РОВД Могилева:

Дело очень непростое. Срок строительства дома и лица, там ранее проживавшие, будет сложно установить.

Жителям злополучного дома тем временем остается только надеяться, что больше таких опасных сюрпризов никто не обнаружит.