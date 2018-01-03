В Пинске 39-летний мужчина поджег двух знакомых женщин во время застолья

Новости Беларуси. В Пинске мужчина поджег двух женщин во время застолья.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, происшествие случилось ночью 2 января. Компания распивала алкогольные напитки в квартире 39-летнего местного жителя, у которого произошел конфликт с двумя гостьями застолья.

Пинчанин облил 39-летних женщин легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их одежду. Пострадавшие были госпитализированы. Медики поставили им диагноз «термический ожог лица, шеи, грудной клетки и верхних конечностей».

Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на преступление», «покушение на убийство». Мужчину задержали.

11 декабря в Берестовицком районе произошел похожий случай.