В Речице под обследовавшем цех мужчиной проломился пол

По сведениям МЧС Беларуси, 16 мая в полшестого вечера спасателям стало известно, что в неэксплуатируемом цехе на улице Ильича со второго этажа упал человек.

Новости Беларуси. В Речице под мужчиной, который обследовал цех, проломился пол.

Прибывшие к месту инцидента подразделения МЧС выяснили, что под пострадавшим проломился деревянный пол, в результате чего гражданин упал с пятиметровой высоты и оказался в замкнутом помещении без окон и дверей.

Спасатели демонтировали часть стены и вызволили пострадавшего, который после осмотра медиками был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «перелом, ЧМТ».