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В Речице под обследовавшем цех мужчиной проломился пол

17 мая 2019 07:47
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Новости Беларуси. В Речице под мужчиной, который обследовал цех, проломился пол.  

По сведениям МЧС Беларуси, 16 мая в полшестого вечера спасателям стало известно, что в неэксплуатируемом цехе на улице Ильича со второго этажа упал человек.  

В Речице под обследовавшем цех мужчиной проломился пол-1

Фото: МЧС Беларуси  

Прибывшие к месту инцидента подразделения МЧС выяснили, что под пострадавшим проломился деревянный пол, в результате чего гражданин упал с пятиметровой высоты и оказался в замкнутом помещении без окон и дверей.  

Спасатели демонтировали часть стены и вызволили пострадавшего, который после осмотра медиками был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «перелом, ЧМТ».  

В Речице под обследовавшем цех мужчиной проломился пол-4

Фото: МЧС Беларуси  

Весной 2019 года в Минском районе женщине зажало ноги упавшим столбом. 

Спасатели освободили пострадавшую – здесь подробности.  

# Несчастный случай # происшествия

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