В Минском районе женщине зажало ноги упавшим столбом

Новости Беларуси. Днём 26 марта в деревне Аннополь Минского района женщине зажало ноги столбом. По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели узнали, что владелица частного дома копала траншею. В определённый момент из-за проседания грунта железобетонный столб упал женщине на ноги. Самостоятельно выбраться гражданка не смогла.

Фото: Минское ОУМЧС

Подразделения МЧС с использованием специнструмента освободили пострадавшую и передали её медикам. После осмотра женщина была доставлена в медучреждение с предварительным диагнозом «переломы, травматический шок».

Фото: Минское ОУМЧС