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В Минском районе женщине зажало ноги упавшим столбом

27 марта 2019 07:14
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Новости Беларуси. Днём 26 марта в деревне Аннополь Минского района женщине зажало ноги столбом.  

По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели узнали, что владелица частного дома копала траншею. В определённый момент из-за проседания грунта железобетонный столб упал женщине на ноги. Самостоятельно выбраться гражданка не смогла.  

В Минском районе женщине зажало ноги упавшим столбом-1

Фото: Минское ОУМЧС  

Подразделения МЧС с использованием специнструмента освободили пострадавшую и передали её медикам. После осмотра женщина была доставлена в медучреждение с предварительным диагнозом «переломы, травматический шок».  

В Минском районе женщине зажало ноги упавшим столбом-4

Фото: Минское ОУМЧС  

Весной 2019 года в Витебске ребёнок сунул палец между цепью и звёздочкой в велосипедной цепи. 

Потребовалась помощь спасателей – подробнее здесь.  

# Спасение # происшествия

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