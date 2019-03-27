В Минском районе женщине зажало ноги упавшим столбом

Новости Беларуси. Днём 26 марта в деревне Аннополь Минского района женщине зажало ноги столбом.
По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели узнали, что владелица частного дома копала траншею. В определённый момент из-за проседания грунта железобетонный столб упал женщине на ноги. Самостоятельно выбраться гражданка не смогла.
Подразделения МЧС с использованием специнструмента освободили пострадавшую и передали её медикам. После осмотра женщина была доставлена в медучреждение с предварительным диагнозом «переломы, травматический шок».
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Потребовалась помощь спасателей – подробнее здесь.