«Срочно, чёрная «Волга», российские номера». В Могилёве убили сотрудника ГАИ

Новости Беларуси. Весь личный состав правоохранителей Беларуси поднят по тревоге. По официальным данным представителя МВД Ольги Чемодановой, вечером 16 мая найден убитым 23-летний лейтенант милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудник Могилёвской Госавтоинспекции накануне выбыл для разбирательства на место дорожно-транспортного происшествия. Следом пришло сообщение: «Срочно, чёрная «Волга», российские номера». После офицер пропал с табельным оружием.

Спустя короткое время лейтенанта нашли мёртвым. По всей стране объявили операцию «Перехват». По неофициальной информации, на вечер четверга в розыске – чёрная «Волга» с наглухо тонированными стёклами и российскими номерами.

По факту убийства сотрудника ГАИ Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье 362, санкциями которой предусмотрена исключительная мера наказания. На месте происшествия работают следователи, оперативники и эксперты. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. Расследование находится на личном контроле Председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича.