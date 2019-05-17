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За сутки в Витебской области на пожарах погибли три человека

17 мая 2019 06:31
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Новости Беларуси. Три человека погибли на пожарах в Витебской области.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, вечером 16 мая в Лепеле загорелся трёхквартирный дом. В процессе тушения пожара спасатели обнаружили на полу возле дивана 34-летнего мужчину, который проживал один. Соседи сообщили, что гражданин накануне употреблял алкоголь.  

За сутки в Витебской области на пожарах погибли три человека-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

Несколькими минутами позже в квартире на полу была обнаружена 37-летняя гостья мужчины. Оба пострадавших были переданы бригаде скорой медпомощи. Медики были вынуждены констатировать смерть мужчины и женщины.  

Огнём в комнате горевшей квартиры частично повреждены потолочное перекрытие и имущество в комнате, закопчены стены. Другие квартиры не получили повреждений.  

Выясняется причина загорания. Рассматривается версия неосторожности хозяина при курении.  

17 мая около двух ночи случился пожар в деревне Андроновичи Витебского района. В огне погиб 49-летний владелец дома. Устанавливается причина пожара.  

Весной 2019 года в Дзержинском районе загорелся дом.  

Погибли двое мужчин – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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