В Ратичской школе 28 марта возобновлен учебный процесс после массового отравления детей

Новости Беларуси. В Ратичской школе Гродненского района сегодня возобновятся занятия. Учебное заведение полностью готово к приему детей. Специалисты тщательно ознакомились с санитарным состоянием здания, провели лабораторные исследования. Никаких вредных веществ в помещениях не обнаружено.

Янина Волковская, директор Ратичской средней школы:

Сегодня наши ученики в полном составе придут к нам в школу. Все готово, есть все разрешения санэпидемстанции на возобновление нашей деятельности.

Очень рады и заждались детей. И что всё проверено санстанцией и дали разрешение.

Напомним,

ЧП случилось 11 февраля. 40 детей упали в обморок на школьной линейке.

Их доставили в больницу.

Школьники были выписаны уже на следующий день.

Основная версия случившегося – отравление угарным газом из местной котельной.

Следствие по данному факту продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.