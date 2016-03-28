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В Ратичской школе 28 марта возобновлен учебный процесс после массового отравления детей

28 марта 2016 06:15
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Новости Беларуси. В Ратичской школе Гродненского района сегодня возобновятся занятия. Учебное заведение полностью готово к приему детей. Специалисты тщательно ознакомились с санитарным состоянием здания, провели лабораторные исследования. Никаких вредных веществ в помещениях не обнаружено.

Янина Волковская, директор Ратичской средней школы:
Сегодня наши ученики в полном составе придут к нам в школу. Все готово, есть все разрешения санэпидемстанции на возобновление нашей деятельности. 

Очень рады и заждались детей. И что всё проверено санстанцией и дали разрешение.

Напомним,

ЧП случилось 11 февраля. 40 детей упали в обморок на школьной линейке.

Их доставили в больницу.

Школьники были выписаны уже на следующий день.

Основная версия случившегося – отравление угарным газом из местной котельной.

Следствие по данному факту продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Массовое отравление # Янина Волковская

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