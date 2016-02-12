Отравление учеников Ратичской школы: «Друзья падали в обморок один за одним»

Новости Беларуси. Почти все ученики, отравившиеся накануне в сельской школе под Гродно, выписаны домой. Их здоровью больше ничто не угрожает. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Специальные службы проводят расследование и устанавливают причины ЧП.

Накануне в течении дня в гродненскую областную детскую больницу доставили более 40 школьников с подозрением на отравление.

Валентина Шершень как и родители ещё 40 учеников Ратичской школы провела бессонную ночь. Сразу двое ее детей в одночасье оказались в больнице. Младший в реанимации.

Валентина Шершень, мама пострадавших детей:

Он пришёл домой и сказал, что ему болит живот. И стал белый он. Побледнел. И ему стало плохо. Я вызвала сразу же скорую.

Старший сын Николай уже выписался, но говорит: произошедшее еще долго будет стоять перед глазами. Друзья падали в обморок один за одним.

Николай Алехович, ученик 9 класса Ратичской средней школы:

Девочке стало плохо, она была полностью бледная, и ее классный руководитель схватил, когда она уже падала в обморок, и ее завели в кабинет. После еще одна девочка упала в обморок.

Всё происходило стремительно: всего за час потеряли сознание три десятка учеников.

Максим Цецерский, заместитель директора по воспитательной работе Ратичской средней школы:

Я вызвал скорую помощь. Там учителя других классов оказывали первую помощь этим детям. Дальше поток детей стал увеличиваться, стало больше детей. Вызвали ещё одну скорую.

Детей в областную больницу везли не только из школы. Многим стало плохо уже дома. Всего госпитализировали 42 человека. На работу экстренно вызвали всех врачей, на помощь приехали и специалисты Министерства здравоохранения. Сутки маленькие пациенты были под наблюдением, и сегодня практически все уже выписаны.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Причины, почему это произошло, сейчас устанавливаются. Однозначно было исключено, что это пищевое отравление. Это некое отравление, как предполагает МЧС, которое передается через воздух. Что конкретно, еще работает специальная комиссия.

Пробы воздуха, воды, продуктов в школьной столовой - пока все показатели в норме. Расследование происшествия на учебном процессе не скажется.

Татьяна Аксамит, начальник отдела образования, спорта и туризма Гродненского райисполкома:

Изучается возможность с понедельника, если не будет разрешения продолжить обучение в этой школе, организовать образовательный процесс в Сопоцкинской средней школе, которая находится в 10 километрах.

Всеx детей обеспечат на новом учебном месте горячим питанием, а для подвоза выделят специальные автобусы местного СПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.