Трагедия в Березинском районе: почему эхо войны в виде неразорвавшихся снарядов забирает детские жизни

Новости Беларуси. На неделе в Березинском районе погибли два школьника. На поле, где они играли, взорвался снаряд. Двое мальчиков скончались на месте, третий госпитализирован.

Жестокая и, казалась бы, уже далекая правда войны. Только со Второй мировой прошло более 70 лет. Но все же страшно представить: неразорвавшиеся в свое время боевые снаряды рвут чьи-то мирные судьбы и сегодня.

Время не лечит. Вот уже пять лет как нет ее Миши. И трагедия, которая потрясла всех на этой неделе, словно дежавю личной драмы этой женщины.

Деревня Вешевка. Глубинка в Березинском районе. Домов-то всего не более двух сотен. Тихая устоявшаяся жизнь. Так было раньше. До того самого дня. На неделе в этой маленькой деревушке случилась большая беда.

Местные жители:

Горе конечно. Я не знаю, чего они туда пошли.

Это ужас. Все настолько переживают, плачут. Нет слов.

Семилетний Саша, восьмилетний Вася и десятилетний Ваня. Они были не разлей вода. Вот и в тот роковой вечер гулять ушли втроем, а вернулся только один. Самый старший – Иван. Испуганный мальчик не сразу расскажет, что случилось.

Светлана Колбаско, мама пострадавшего:

Мой сын пришел в половину шестого, ничего не сказал. Я его спросила, потому что видела, что он грязный. Он мне отвечает: «Мама, ничего. Я ехал на велосипеде и упал».

Но затем родные заметят кровь и вызовут скорую. Рваная рана ноги. Врачи догадаются о необычной природе травмы, а после реальную историю случившегося ребенок расскажет милиционерам. Гуляли в поле, где-то на середине нашли ржавый снаряд. Бросили его на камень, а тот взорвался. Пропавших мальчиков искали всей деревней.

Василий Ермолович, отец погибшего:

Мы на работу пошли где-то в 5 часов, а отец Саши уже начал искать. Потом позвонили.

Тела нашли только ночью. Трагедия произошла всего в четырех сотнях метрах от родной деревни ребят. Отец Васи до сих пор не может поверить, что его мальчика больше нет. В их семье было четверо детей, а осталось трое.

Василий Ермолович, отец погибшего:

Конечно, не верится.

Семилетний Саша и восьмилетний Вася. Их похоронили на местном кладбище. Со старшим и единственным выжившим Ваней работает психолог.

Светлана Колбаско, мама пострадавшего:

Он молчит, он плачет. Говорит: «Я боюсь, мама, останься со мной».

Снаряд, на котором подорвались ребята, предположительно был времен Великой Отечественной войны. Как боеголовка могла появиться на вспаханном поле, до сих пор непонятно. Впрочем, один из местных жителей – Сергей Анатольевич – вспомнит, как сам мальчишкой не раз находил оружейные трофеи.

Сергей, житель деревни Вешевка:

Снаряды старшие хлопцы находили. Для меня это страшно, потому что я сам в детстве пострадал от этого же. Два пальца оторвало.

Так сколько еще военных отголосков может хранить наша земля? Через территорию Беларуси проходил Наполеон, прокатились Первая, Вторая мировые войны.

При этом количество взрывоопасных раритетов только увеличивается, так как земля со временем выталкивает металл. Только в Минске саперы находят около двух тысяч подобных экспонатов в год. Так что же делать, если вам случайно встретилась старая граната.

Игорь Томко, заместитель начальника взрывотехнического центра внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Основная задача – не трогать этот подозрительный предмет, отойти на безопасное расстояние и позвонить в милицию. Все остальное сделают уже компетентные органы.

Переписать бы тот день. Фотографии, да школьные грамоты – все, что осталось на память о ее Мише.

На асфальте, где обычно играли в классики, отпечатались следы взрыва. Здесь компания ребят решила разобрать найденный боевой снаряд. Дальше был хлопок. И наступила пустота. Весь удар одиннадцатилетний Миша принял на себя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алла Щетинина, сестра погибшего:

Я даже испугаться не успела, просто в шоке была.

Это был самый страшный день в их жизни. Через полгода семья переехала на новое место. Но время не лечит. Прошло пять лет. На местное кладбище они приходят при первой возможности. Но до сих не могут смириться с тем, что вместо тепла детской ладошки – лишь холод гранитного камня. Маме по-прежнему кажется: ее одиннадцатилетний сын не по-детски предчувствовал беду.

Любовь Щетинина, мать погибшего:

Пришел играть сюда с детьми, бабушки местные выгнали. Он сказал тогда, что там птицы поют хорошо. Я его отругала и сказала, что там нет родни, туда ходить нельзя. И через три дня его правда не стало.

Эхо войны или роковая случайность? Отголоски прошлого забрали у них самое дорогое. Но это тот не тот случай, когда ищут виноватых. Ведь главного уже не вернуть.