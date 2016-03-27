Теракты в Брюсселе: как удалось совершить взрывы в центре Европы и грозят ли они Беларуси

Европа на неделе снова оказалась под ударом. В Брюсселе прогремели несколько взрывов. Более 30 человек погибли, около трех сотен получили ранения. В эпицентре террора, в брюссельском аэропорту, оказалась и семья из Беларуси. Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», признанная террористической и запрещенная во многих странах.
Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии:
В нашей стране произошли слепые, отвратительные и смертельные теракты.
Три взрыва и более 30 смертей.
Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:
Я шокирован и встревожен событиями в Брюсселе. Мы сделаем все возможное для того, чтобы помочь.
Сотни навсегда разрушенных судеб и семей.
Франсуа Олланд, президент Франции:
Террористы нанесли удар в Бельгии, но их атака была направлена против Европы, и весь мир обеспокоен.
Погибшие и пострадавшие – граждане 40 стран.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С большой болью восприняли в Беларуси известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористических актов, которые произошли в Брюсселе 22 марта.
Европа скорбит. Скорбит и пытается найти тех, кто сделал их воздух свободы сегодня таким тяжелым. Эхо от одного из крупнейших терактов в гражданской авиации приводит спецслужбы европейских стран в повышенную готовность.
Николай Ковалев, турист (Беларусь):
Было большое количество самолетов в небе над Парижем. Мы сами сели только со второй попытки. В центре города было замечено большое количество полицейских машин, которые пролетали с сиренами. Чувствовалась какая-то тревога.
Владимир Смуглов, турист (Беларусь):
Карабинеры и полиция следят за порядком на улицах, входах в метро и на вокзалах. При посещении мероприятий, таких как музеи, происходит досмотр багажа.
Ольга Яночкина, житель Варшавы:
Теперь дополнительно проверяются пограничниками личные вещи пассажиров, а также собаки присутствуют на всех пропускных пунктах.
Усилены меры безопасности и в Беларуси. Под особом контролем – «зеленая зона» пограничных переходов.
Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы:
Принят дополнительный комплекс мер по усилению охраны границы как самостоятельно сотрудниками пограничной службы, так и совместно с силовыми подразделениями нашего региона.
В национальном аэропорту «Минск» служба безопасности также работает в особом режиме. Правда, пассажиры это вряд ли могут заметить. Во-первых, потому что у здания аэровокзала нет людей с автоматами, а, во-вторых, современные системы видеонаблюдения позволяют обнаружить потенциальную угрозу еще на подходе.
Наблюдать за людьми, внешний вид которых вызывает подозрение, сотрудники службы безопасности начинают еще до входа в здание аэровокзала. Привлекают внимание не только солнечные очки или легкая небритость. Потенциального преступника можно определить и по манере его поведения.
Владимир Дранников, заместитель начальника службы авиационной безопасности и режима РУП «Национальный аэропорт Минск»:
Анализируется все: и поведение человека, и его одежда, и наличие багажа, и другие тонкости, которые известны специалистам.
В этом и уникальность системы наблюдения. «Выудить» и взять под пристальный контроль. Ведь территория аэровокзала почти во всех аэропортах мира считается зоной общего пользования, то есть не подразумевает проверки. Сканируют содержимое сумок и чемоданов только в пункте досмотра пассажиров. В помощь на первом рубеже, конечно, служба охраны, полиция и кинологи с собаками. Но в Брюсселе террористам уже во второй раз удалось «проскочить», искалечив сотни судеб и забрав самое ценное.
Среди тех, кого окутал пепел Брюсселя, оказались и наши земляки. Семья из трех человек в момент взрыва находилась в аэропорту у стойки регистрации.
Григорий Аксенов, первый секретарь посольства Беларуси в Бельгии:
Родители получили баротравмы уха, ребенок получил порез. Ребенку наложен шов, родителям назначен курс лечения.
Власти Бельгии заявляют о том, что главной целью террористов должны были стать атомные электростанции. Так это или нет, но братья Бакрауи взорвали бомбы в воздушной гавани и подземке. А люди начинают понимать, что мир вокруг них уже никогда не станет прежним.
Елена Батанина, житель Брюсселя:
Люди разделились на два лагеря. Некоторые боятся выходить в какие-то людные места, а остальные наоборот чувствуют сейчас, что нужно показать, что не боятся, выходят на улицу.