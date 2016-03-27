Теракты в Брюсселе: как удалось совершить взрывы в центре Европы и грозят ли они Беларуси

Европа на неделе снова оказалась под ударом. В Брюсселе прогремели несколько взрывов. Более 30 человек погибли, около трех сотен получили ранения. В эпицентре террора, в брюссельском аэропорту, оказалась и семья из Беларуси. Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», признанная террористической и запрещенная во многих странах.

Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии:

В нашей стране произошли слепые, отвратительные и смертельные теракты.

Три взрыва и более 30 смертей.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Я шокирован и встревожен событиями в Брюсселе. Мы сделаем все возможное для того, чтобы помочь.

Сотни навсегда разрушенных судеб и семей.

Франсуа Олланд, президент Франции:

Террористы нанесли удар в Бельгии, но их атака была направлена против Европы, и весь мир обеспокоен.

Погибшие и пострадавшие – граждане 40 стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С большой болью восприняли в Беларуси известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористических актов, которые произошли в Брюсселе 22 марта.

Европа скорбит. Скорбит и пытается найти тех, кто сделал их воздух свободы сегодня таким тяжелым. Эхо от одного из крупнейших терактов в гражданской авиации приводит спецслужбы европейских стран в повышенную готовность.

Николай Ковалев, турист (Беларусь):

Было большое количество самолетов в небе над Парижем. Мы сами сели только со второй попытки. В центре города было замечено большое количество полицейских машин, которые пролетали с сиренами. Чувствовалась какая-то тревога.

Владимир Смуглов, турист (Беларусь):

Карабинеры и полиция следят за порядком на улицах, входах в метро и на вокзалах. При посещении мероприятий, таких как музеи, происходит досмотр багажа.

Ольга Яночкина, житель Варшавы:

Теперь дополнительно проверяются пограничниками личные вещи пассажиров, а также собаки присутствуют на всех пропускных пунктах.

Усилены меры безопасности и в Беларуси. Под особом контролем – «зеленая зона» пограничных переходов.

Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы:

Принят дополнительный комплекс мер по усилению охраны границы как самостоятельно сотрудниками пограничной службы, так и совместно с силовыми подразделениями нашего региона.

В национальном аэропорту «Минск» служба безопасности также работает в особом режиме. Правда, пассажиры это вряд ли могут заметить. Во-первых, потому что у здания аэровокзала нет людей с автоматами, а, во-вторых, современные системы видеонаблюдения позволяют обнаружить потенциальную угрозу еще на подходе.

Наблюдать за людьми, внешний вид которых вызывает подозрение, сотрудники службы безопасности начинают еще до входа в здание аэровокзала. Привлекают внимание не только солнечные очки или легкая небритость. Потенциального преступника можно определить и по манере его поведения.

Владимир Дранников, заместитель начальника службы авиационной безопасности и режима РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Анализируется все: и поведение человека, и его одежда, и наличие багажа, и другие тонкости, которые известны специалистам.

В этом и уникальность системы наблюдения. «Выудить» и взять под пристальный контроль. Ведь территория аэровокзала почти во всех аэропортах мира считается зоной общего пользования, то есть не подразумевает проверки. Сканируют содержимое сумок и чемоданов только в пункте досмотра пассажиров. В помощь на первом рубеже, конечно, служба охраны, полиция и кинологи с собаками. Но в Брюсселе террористам уже во второй раз удалось «проскочить», искалечив сотни судеб и забрав самое ценное.

Среди тех, кого окутал пепел Брюсселя, оказались и наши земляки. Семья из трех человек в момент взрыва находилась в аэропорту у стойки регистрации.

Григорий Аксенов, первый секретарь посольства Беларуси в Бельгии:

Родители получили баротравмы уха, ребенок получил порез. Ребенку наложен шов, родителям назначен курс лечения.

Власти Бельгии заявляют о том, что главной целью террористов должны были стать атомные электростанции. Так это или нет, но братья Бакрауи взорвали бомбы в воздушной гавани и подземке. А люди начинают понимать, что мир вокруг них уже никогда не станет прежним.

Елена Батанина, житель Брюсселя:

Люди разделились на два лагеря. Некоторые боятся выходить в какие-то людные места, а остальные наоборот чувствуют сейчас, что нужно показать, что не боятся, выходят на улицу.