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Пьяную компанию на Renault на границе усмиряли выстрелами в воздух

26 марта 2016 15:35
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Новости Беларуси. В пункте пропуска «Домачево» пограничникам пришлось усмирять пьяную компанию при помощи наручников и табельного оружия.

Вечером в пятницу, 25 марта,

молодые люди – жители Брестской области – прибыли из-за границы на автомобиле Renault.

Для оформления водитель выбрал зеленый коридор.

Как сообщили в пресс-службе пограничной группы, двое пассажиров, явно перебравших спиртного, мешали пограничникам выполнять служебные обязанности. Замечания и просьбы игнорировали.

Автомобиль решили доставить в бокс для углубленного досмотра.

Молодые люди оказали сопротивление.

Усмирил их предупредительный выстрел из табельного оружия и наручники. 

На место происшествия прибыли сотрудники милиции. Нарушители порядка помещены в изолятор временного содержания. Начат административный процесс. 

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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