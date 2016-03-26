Пьяную компанию на Renault на границе усмиряли выстрелами в воздух

Новости Беларуси. В пункте пропуска «Домачево» пограничникам пришлось усмирять пьяную компанию при помощи наручников и табельного оружия.
Вечером в пятницу, 25 марта,
молодые люди – жители Брестской области – прибыли из-за границы на автомобиле Renault.
Для оформления водитель выбрал зеленый коридор.
Как сообщили в пресс-службе пограничной группы, двое пассажиров, явно перебравших спиртного, мешали пограничникам выполнять служебные обязанности. Замечания и просьбы игнорировали.
Автомобиль решили доставить в бокс для углубленного досмотра.
Молодые люди оказали сопротивление.
Усмирил их предупредительный выстрел из табельного оружия и наручники.
На место происшествия прибыли сотрудники милиции. Нарушители порядка помещены в изолятор временного содержания. Начат административный процесс.