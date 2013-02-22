В пункте пропуска «Каменный лог» изъято около 30 тысяч контрабандных роз на сумму 270 млн рублей

Новости Беларуси. Цветочные контрабандисты активизировались в преддверии весенних праздников. В связи с этим таможенники усилили контроль в пунктах пропуска.

Так, в «Каменном Логе» изъято около 30 тысяч роз. Цветы водитель вез из Литвы в Россию. Стоимость контрабанды – свыше 270 млн рублей.

Еще одна крупная партия изъята в пункте таможенного оформления «Берестовица». Фура перевозила цветы из Голландии в Москву. Часть из них и вовсе не была заявлена в документах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.