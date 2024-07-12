Застрял под путепроводом – водитель МАЗа не учёл высоту перевозимого эскаватора

В Минске под путепроводом застрял грузовик с перевозимым экскаватором, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел на улице Московской при движении в направлении улицы Мясникова.
В Минске под путепроводом застрял грузовик с перевозимым экскаватором, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел на улице Московской при движении в направлении улицы Мясникова.
38-летний водитель МАЗа не учел высоту перевозимого груза, в результате чего техника застряла. На данный момент приняты меры по освобождению проезжей части и устранению затора. Движение восстановлено.