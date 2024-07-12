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Застрял под путепроводом – водитель МАЗа не учёл высоту перевозимого эскаватора

12 июля 2024 17:37
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В Минске под путепроводом застрял грузовик с перевозимым экскаватором, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел на улице Московской при движении в направлении улицы Мясникова.

Застрял под путепроводом – водитель МАЗа не учёл высоту перевозимого эскаватора-1

38-летний водитель МАЗа не учел высоту перевозимого груза, в результате чего техника застряла. На данный момент приняты меры по освобождению проезжей части и устранению затора. Движение восстановлено.

# ДТП # происшествия # Новости Минска и Минской области

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