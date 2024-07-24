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Юноша на шеринговом электросамокате попал под колёса легковушки – он доставлен в больницу

24 июля 2024 19:16
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ДТП с участием легкового автомобиля и средства персональной мобильности произошло в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юноша на шеринговом электросамокате попал под колёса легковушки – он доставлен в больницу-1

38-летний водитель автомобиля Ford двигался вблизи дома № 17 по улице Лилии Карастояновой и не уступил дорогу 23-летнему молодому человеку, пересекающему проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате. В результате аварии юноша попал под колеса легковушки и получил телесные повреждения. Он доставлен в медучреждение для обследования.

# ДТП # происшествия

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