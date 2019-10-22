В Могилёве столкнулись три автомобиля: пострадал мужчина
Новости Беларуси. В Могилеве столкнулись три автомобиля.
По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, происшествие случилось вечером 21 октября в районе путепровода через Днепр.
За рулем автомобиля Mitsubishi находился 35-летний мужчина. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Mazda, которая остановилась впереди.
Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома
В результате столкновения автомобиль покатился вперед и ударился в стоящий впереди грузовик ГАЗ с гидравлическим подъемником, принадлежащий МГКУП «Горсвет». Рабочие производили ремонтные работы по восстановлению уличного освещения.
Водитель Mitsubishi получил травмы и был доставлен в медучреждение.
По факту аварии проводится проверка.
В начале октября в Мстиславском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся (читать далее).