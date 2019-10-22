В Могилёве столкнулись три автомобиля: пострадал мужчина

За рулем автомобиля Mitsubishi находился 35-летний мужчина. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Mazda, которая остановилась впереди.

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, происшествие случилось вечером 21 октября в районе путепровода через Днепр.

Новости Беларуси. В Могилеве столкнулись три автомобиля.

В результате столкновения автомобиль покатился вперед и ударился в стоящий впереди грузовик ГАЗ с гидравлическим подъемником, принадлежащий МГКУП «Горсвет». Рабочие производили ремонтные работы по восстановлению уличного освещения.

Водитель Mitsubishi получил травмы и был доставлен в медучреждение.

По факту аварии проводится проверка.