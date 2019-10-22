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В Могилёве столкнулись три автомобиля: пострадал мужчина

22 октября 2019 10:23
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Новости Беларуси. В Могилеве столкнулись три автомобиля.  

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, происшествие случилось вечером 21 октября в районе путепровода через Днепр.  

За рулем автомобиля Mitsubishi находился 35-летний мужчина. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Mazda, которая остановилась впереди.  

В Могилёве столкнулись три автомобиля: пострадал мужчина-1

Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

В результате столкновения автомобиль покатился вперед и ударился в стоящий впереди грузовик ГАЗ с гидравлическим подъемником, принадлежащий МГКУП «Горсвет». Рабочие производили ремонтные работы по восстановлению уличного освещения.  

Водитель Mitsubishi получил травмы и был доставлен в медучреждение.  

По факту аварии проводится проверка.  

В начале октября в Мстиславском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся (читать далее).  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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