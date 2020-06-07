В Пуховичском районе нога мужчины застряла в мотоблоке

Новости Беларуси. 6 июня около десяти утра в деревне Узляны Пуховичского района мужчине потребовалась помощь спасателей.
По сведениям Минского ОУМЧС, гражданин занимался сельскохозяйственными работами на своём дачном участке. В какой-то момент мотоблок остановился, и мужчина попытался вновь запустить его ногой.
Устройство зацепило фрезой штанину человека и зажало ногу. Сам пострадавший освободиться не смог. Прибывшие спасатели извлекли ногу мужчины. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.
Месяцем ранее помощь в извлечении ноги потребовалась жителю Старых Дорог.
Мальчик сунул её в радиатор и застрял – здесь подробности.