В Пуховичском районе нога мужчины застряла в мотоблоке

По сведениям Минского ОУМЧС, гражданин занимался сельскохозяйственными работами на своём дачном участке. В какой-то момент мотоблок остановился, и мужчина попытался вновь запустить его ногой.

Новости Беларуси. 6 июня около десяти утра в деревне Узляны Пуховичского района мужчине потребовалась помощь спасателей.

Устройство зацепило фрезой штанину человека и зажало ногу. Сам пострадавший освободиться не смог. Прибывшие спасатели извлекли ногу мужчины. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

Месяцем ранее помощь в извлечении ноги потребовалась жителю Старых Дорог.