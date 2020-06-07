Прямой эфир

В Пуховичском районе нога мужчины застряла в мотоблоке

07 июня 2020 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 июня около десяти утра в деревне Узляны Пуховичского района мужчине потребовалась помощь спасателей.

По сведениям Минского ОУМЧС, гражданин занимался сельскохозяйственными работами на своём дачном участке. В какой-то момент мотоблок остановился, и мужчина попытался вновь запустить его ногой.

В Пуховичском районе нога мужчины застряла в мотоблоке -1

Фото: Минское ОУМЧС 

Устройство зацепило фрезой штанину человека и зажало ногу. Сам пострадавший освободиться не смог. Прибывшие спасатели извлекли ногу мужчины. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

Месяцем ранее помощь в извлечении ноги потребовалась жителю Старых Дорог.

Мальчик сунул её в радиатор и застрял – здесь подробности.

# Спасение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Могилёве спасена пенсионерка, она в тяжёлом состоянии
07 июня 2020 06:36

На пожаре в Могилёве спасена пенсионерка, она в тяжёлом состоянии

Смерть младенцев во Фрунзенском районе: детали жуткого преступления озвучил Следственный комитет
05 июня 2020 21:10

Смерть младенцев во Фрунзенском районе: детали жуткого преступления озвучил Следственный комитет

Вдвое дороже. Двое минчан незаконно перепродавали тесты на коронавирус
05 июня 2020 18:05

Вдвое дороже. Двое минчан незаконно перепродавали тесты на коронавирус