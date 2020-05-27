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В Старых Дорогах ребёнок засунул ногу в радиатор и застрял

27 мая 2020 06:32
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Новости Беларуси. 26 мая около четырёх часов дня в Старых Дорогах мальчику понадобилась помощь спасателей. 

По сведениям Минского ОУМЧС, 5-летний ребёнок находился у себя в квартире. Во время игры мальчик засунул ногу в радиатор системы отопления. Конечность застряла, и самостоятельно освободиться ребёнок не смог. 

Заметив, что сын попал в затруднительную ситуацию, мама вызвала спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС с использованием подручных средств достали ногу мальчика из радиатора. Медпомощь спасённому не потребовалась. 

Месяцем ранее аналогичный случай произошёл с юной минчанкой.

Девочка сунула локоть в радиатор и застряла – подробнее здесь

# Спасение # происшествия

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