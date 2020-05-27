В Старых Дорогах ребёнок засунул ногу в радиатор и застрял

Новости Беларуси. 26 мая около четырёх часов дня в Старых Дорогах мальчику понадобилась помощь спасателей.

По сведениям Минского ОУМЧС, 5-летний ребёнок находился у себя в квартире. Во время игры мальчик засунул ногу в радиатор системы отопления. Конечность застряла, и самостоятельно освободиться ребёнок не смог.

Заметив, что сын попал в затруднительную ситуацию, мама вызвала спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС с использованием подручных средств достали ногу мальчика из радиатора. Медпомощь спасённому не потребовалась.

Месяцем ранее аналогичный случай произошёл с юной минчанкой.