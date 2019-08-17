В Пуховичском районе иномарка врезалась в дерево. Погибли водитель и пассажирка
Новости Беларуси. 17 августа около одиннадцати утра в Пуховичском районе на грунтовой дороге между деревнями Красный Октябрь и Осовок произошёл наезд на дерево.
Как сообщает УВД Минского облисполкома, 36-летний минчанин за рулём KIA Rio двигался в сторону деревни Осовок. На закруглении дороги машина выехала на встречную полосу и врезалась в придорожное дерево.
Фото: УВД Миноблисполкома
На месте аварии погибла ехавшая на заднем сиденье 27-летняя пассажирка, она не была пристёгнута. По пути в больницу скончался водитель. Ещё один пассажир был госпитализирован.
Фото: УВД Миноблисполкома
По предварительным данным, водитель был нетрезв. Ранее он привлекался к ответственности за управление ТС в пьяном виде и был лишён водительских прав.
Фото: УВД Миноблисполкома
На месте ДТП работает СОГ, устанавливаются все детали случившегося.
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