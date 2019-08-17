Прямой эфир

В Пуховичском районе иномарка врезалась в дерево. Погибли водитель и пассажирка

17 августа 2019 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 17 августа около одиннадцати утра в Пуховичском районе на грунтовой дороге между деревнями Красный Октябрь и Осовок произошёл наезд на дерево.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, 36-летний минчанин за рулём KIA Rio двигался в сторону деревни Осовок. На закруглении дороги машина выехала на встречную полосу и врезалась в придорожное дерево.

В Пуховичском районе иномарка врезалась в дерево. Погибли водитель и пассажирка -1

Фото: УВД Миноблисполкома

На месте аварии погибла ехавшая на заднем сиденье 27-летняя пассажирка, она не была пристёгнута. По пути в больницу скончался водитель. Ещё один пассажир был госпитализирован.

В Пуховичском районе иномарка врезалась в дерево. Погибли водитель и пассажирка -4

Фото: УВД Миноблисполкома

По предварительным данным, водитель был нетрезв. Ранее он привлекался к ответственности за управление ТС в пьяном виде и был лишён водительских прав.

В Пуховичском районе иномарка врезалась в дерево. Погибли водитель и пассажирка -7

Фото: УВД Миноблисполкома

На месте ДТП работает СОГ, устанавливаются все детали случившегося.

На прошлой неделе в Минске водитель Hyundai протаранил столб.

Автомобиль получил серьёзные повреждения – здесь подробности.

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Распылили газ и связали продавцов. В Минске ограблен ювелирный магазин
17 августа 2019 10:47

Распылили газ и связали продавцов. В Минске ограблен ювелирный магазин

Ночью в Бресте 18-летний парень с топором разгромил гипермаркет
17 августа 2019 06:51

Ночью в Бресте 18-летний парень с топором разгромил гипермаркет

Toyota столкнулась с машиной МЧС. Водитель легковушки погибла
17 августа 2019 06:34

Toyota столкнулась с машиной МЧС. Водитель легковушки погибла