В Пуховичском районе иномарка врезалась в дерево. Погибли водитель и пассажирка

Новости Беларуси. 17 августа около одиннадцати утра в Пуховичском районе на грунтовой дороге между деревнями Красный Октябрь и Осовок произошёл наезд на дерево.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, 36-летний минчанин за рулём KIA Rio двигался в сторону деревни Осовок. На закруглении дороги машина выехала на встречную полосу и врезалась в придорожное дерево.