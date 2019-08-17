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Toyota столкнулась с машиной МЧС. Водитель легковушки погибла

17 августа 2019 06:34
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Новости Беларуси. 17 августа примерно в 7 часов утра рядом с деревней Бобовня Копыльского района случилось смертельное ДТП с участием машины МЧС.

Как сообщает МЧС в Twitter-аккаунте, автомобиль УАЗ МЧС ехал на пожар по трассе Р91, включив световую и звуковую сигнализацию. Со второстепенной дороги на трассу выехала Toyota, в результате чего произошло столкновение.

В аварии погибла женщина-водитель легковушки, пассажир получил травмы. Спасатели оказывали первую медпомощь пострадавшим людям до прибытия скорой помощи.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются. Министерство выражает соболезнования родным и близким граждан.

На неделе в Витебске столкнулись легковушка и автомобиль скорой помощи.

От удара микроавтобус перевернулся – подробнее здесь.

# Авария в Минской области # происшествия

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