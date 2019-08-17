Ночью в Бресте 18-летний парень с топором разгромил гипермаркет

Новости Беларуси. 17 августа примерно в полпервого ночи в Бресте местный житель топором громил гипермаркет.

Как сообщает МВД Беларуси, 18-летний юноша разбил топором стеклянные двери, вошёл в здание и начал ломать витрины торговых павильонов. Сработала охранная сигнализация.

К месту происшествия незамедлительно прибыла группа задержания. Милиционеры потребовали бросить топор и сдаться. Молодой человек проигнорировал требования и направился к правоохранителям.

Тогда сотрудники милиции сделали предупредительные выстрелы в воздух. Парень испугался и остановился, после чего он был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Проводятся неотложные следственные действия. Отмечается, что в момент происшествия в магазине не было покупателей.

Месяцем ранее в Гродно мужчина устроил погром в магазине.