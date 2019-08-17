Распылили газ и связали продавцов. В Минске ограблен ювелирный магазин

Новости Беларуси. 17 августа в Минске двое неизвестных похитили драгоценности из ювелирного магазина.

Как сообщает МВД Беларуси, в 11:40 двое мужчин вошли в помещение магазина по улице Киселёва. Подозреваемые распылили газ, связали руки одного продавца пластиковой стяжкой, на руки другому продавцу злоумышленники надели наручники.

После этого мужчины забрали с витрины все драгоценности и скрылись. В момент происшествия в магазине не было покупателей.

На месте работают СОГ, сотрудники МВД. Ведётся розыск преступников.

Летом 2019 года в Лизоненском районе выпускник подозревался в ограблении магазина.