Машина всмятку, водитель цел: пьяный бесправник протаранил столб

Новости Беларуси. Авария произошла 9 августа на Маяковского. В районе бывшего Червенского рынка Hyundai врезался в столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как выяснилось на месте, у водителя не было прав, а за руль он сел в изрядном подпитии. Несмотря на мощный удар и серьезные повреждения авто, водитель не пострадал.