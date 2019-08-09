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Машина всмятку, водитель цел: пьяный бесправник протаранил столб

09 августа 2019 21:13
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Новости Беларуси. Авария произошла 9 августа на Маяковского. В районе бывшего Червенского рынка Hyundai врезался в столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Машина всмятку, водитель цел: пьяный бесправник протаранил столб-1

Как выяснилось на месте, у водителя не было прав, а за руль он сел в изрядном подпитии. Несмотря на мощный удар и серьезные повреждения авто, водитель не пострадал.

Машина всмятку, водитель цел: пьяный бесправник протаранил столб-4

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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